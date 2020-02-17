Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЭксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Эксперты прокомментировали законопроект о покупке у ЦБ акций Сбербанка. Как сообщает телеграм-канал "Мейстер", очевидно, что исключение необходимости проверки сделки ФАСом сделано чтобы ускорить процесс покупки.
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Комитет по финрынку поддержал законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка

Парламентская газета10:13

В Госдуме поддержали законопроект о выкупе доли Сбербанка

Rambler News Service03:47

Комитет Госдумы поддержал законопроекты о покупке акций Сбербанка

REGNUM03:51

Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

RT на русском03:38

Комитет Госдумы одобрил законопроект о покупке Сбербанка

DP.RU03:45

Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

РБК17 февраля в 23:30

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС17 февраля в 07:32
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Хоккей

Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким

Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Российская газета 15:39
Авто

Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста 12:05
Политика

Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Медведевым распался

Президент России Владимир Путин опроверг предположение, что его "тандем" с Дмитрием Медведевым распался.
ТАСС 17:02
Армия и оружие

Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Комсомольская правда 10:02
Происшествия

Дмитрий Захарченко не проявляет склонности к побегу

Коммерсантъ 12:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Футбол

«Зенит» решил не продлевать контракт с Шатовым

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник Олег Шатов покинет «Зенит» по окончании сезона.
ProstoProSport вчера в 17:10
Интернет

Mozilla запустила Android-приложение для своего сервиса VPN

Компания Mozilla, стоящая за популярным веб-браузером Firefox, достаточно давно работает над созданием собственного VPN-сервиса.
3DNews 11:27
Политика

Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции

В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
9111.ru вчера в 12:17
Футбол

Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»

Спорт-Экспресс 14:51
Интернет

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАСС 07:50
Футбол

Рэшфорд рискует пропустить Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы-2020.
Спорт-Экспресс 13:05
Происшествия

Около 60 человек пострадали в массовом ДТП в Канаде

Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
Газета.Ru 16:58
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру 10:18
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Культура

Стартовали съемки исторического сериала «Грозный»

Телеканал "Россия 1" объявляет о запуске в производство сериала "Грозный" от создателей "Софии" и "Годунова".
Газета Metro 06:48
Политика

В Киеве предложили направить делегацию на парад Победы в Москву

Военное дело 17 февраля в 06:24
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Политика

Украинский генерал признал потерю Крыма

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
РИА Новости 08:55
Происшествия

Во «Внуково» рассказали об инциденте при посадке самолета SSJ

РИА Новости 06:22
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" на своем поле уступил немецкому "Лейпцигу" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:17
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02:37
Политика

Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю

Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
РИА Новости вчера в 15:37
Общество

Путин приехал к памятнику Собчаку в Петербурге

iReactor 06:07
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Политика

Власти Китая выдворят из страны трех журналистов WSJ из-за заголовка

Министерство иностранных дел Китая лишило аккредитации троих корреспондентов The Wall Street Journal (WSJ) в Пекине из-за заголовка одной из статей издания, сообщает WSJ.
Ведомости 04:10
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Авто

В Сети появилась информация о полноприводной Toyota Camry

В Сети появилась информация о новой версии Toyota Camry.
Актуальные Новости 04:10
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
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