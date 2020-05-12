Происшествия
RT на русскомРосздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.ТАСС04:55
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Политика
Песков госпитализирован с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:28
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 10:30
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
Происшествия
Коронавирус подтвердили у 20 сотрудников курской птицефабрики
У 20 сотрудников курской птицефабрики "Куриное царство" подтвердился коронавирус.
Российская газета 11:47
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Шоу-бизнес
Давид Манукян сделал татуировку в честь Ольги Бузовой
Блогер Давид Манукян сделал татуировку, посвящённую своей возлюбленной, певице Ольге Бузовой.
ИА InterMedia 14:32
Общество
Завершены переговоры NASA с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
NASA завершило переговоры с Роскосмосом относительно покупки места для американского астронавта в российском корабле «Союз» для полета к МКС этой осенью.
ФАН 13:56
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости 10 мая в 18:07
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Гаджеты
Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона
Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов.
iXBT.com вчера в 11:24
Происшествия
В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
Технологии
Новая версия Windows 10 уже появляется на ПК
Не секрет, что изначально обновление операционной системы Windows 10 должны были представить 28 апреля текущего года для производителей компьютеров, а для остальных пользователей – 10 мая.
Vevby.ru 08:25
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Культура
Воронежский Платоновфест лишился четырех мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
Общество
Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал о плане выхода экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
Общество
Для кого режим самоизоляции продлевается в Смоленской области
Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» продолжит действовать и дальше, но вводится поэтапное снятие ограничительных мер.
Smolnarod.ru 13:07
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Общество
Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС
Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве.
Российская газета 12:54
Здоровье
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54