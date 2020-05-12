Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматриваются несколько версий возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербурге, среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

с чего всё началось

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

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