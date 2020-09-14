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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, РИА Новости рассказали эксперты.
РИА Новости20:18
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России

Lenta.ru02:30
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

РИА Новости20:18
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32
Телеканал 360°

Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

НТВ00:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило установить фиксированный авансовый налог для иностранцев, приезжающих работать в Россию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции.
Ведомости02:48
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ЕС отказался признавать выборы представителей органов власти в Крыму

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Взгляд.ру03:56

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Тайга.инфо02:10

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Bimru.ruвчера в 06:38
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Классы в сахалинских школах продолжают уходить на дистанционку из-за ковида

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Сахалин.Инфо01:55