Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.

С чего всё началось Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов. РИА Новости 20:18