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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.
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Lenta.ru

Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России

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Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

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Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

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Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16

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