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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, РИА Новости рассказали эксперты.
РИА Новости20:18
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России

Lenta.ru02:30
НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

НТВ00:53
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16
Телеканал 360°

Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

РИА Новости20:18
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32

В России началось создание спутников для показа рекламы из космоса

Mossovetinfo.ru - Резидент фонда «Сколково», компания «Авант-Спейс» приступила к созданию двух спутников, которые буудт из космоса показывать рекламу в ночном небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.
Моссовет10 сентября в 18:59
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Зонд NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат

Восемь лет назад зонд космического ведомства «прислал» фотографии, на которых был запечатлен «прямоугольник» с размерами 6 на 3 км. Отметим, что Уоринг часто в своих блогах публикует фотографии, которые являются доказательствами существования неопознанных объектов.
Территория новостей12 сентября в 11:25
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