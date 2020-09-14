Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками
Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников
К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, РИА Новости рассказали эксперты.
РИА Новости20:18
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