Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.

С чего всё началось Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, РИА Новости рассказали эксперты. РИА Новости 20:18