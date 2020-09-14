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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, РИА Новости рассказали эксперты.
РИА Новости20:18
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

НТВ00:53
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32
Телеканал 360°

Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46
Lenta.ru

Раскрыт популярный обман при оформлении ипотеки в России

Lenta.ru02:30
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

РИА Новости20:18
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16

Великобритания направила свои самолеты кружить над Крымом

Вчера около 9 часов утра первым к российским границам на Чёрном море приблизился самолёт воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1. Он осуществлял разведку из акватории Чёрного моря, особо не приближаясь к Крыму.
ForPost02:20
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На Черноморском флоте впервые сформировали женский экипаж

Эксперимент по формированию женского экипажа патрульного катера проведен на Черноморском флоте РФ, данная инициатива признана успешной, заявил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
РИА Новости02:14

«Брайтон» — «Челси». Прогноз: Вернер и Хаверц помогут Лэмпарду красиво начать сезон АПЛ

В шести последних играх в АПЛ против «Брайтона» «пенсионеры» отпраздновали пять побед с общим счётом 13:1. Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси» 14 сентября «Челси» проводит мощнейшую трансферную кампанию и, судя по всему, готов замахнуться на чемпионство.
Чемпионатвчера в 11:45

Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
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