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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов.
РИА Новости20:18
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НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

НТВ00:53
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
ФАН

Адвокат рассказал, как банк может обмануть клиента при оформлении ипотеки

ФАН22:21
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

РИА Новости20:18
Телеканал 360°

Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46

Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
ТАСС02:18
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В Выборге задержан финансист по подозрению в хищении 700 млн рублей

Выборг, Ленинградская область, 14 сентября 2020, 08:45 — REGNUM Председатель комитета финансов администрации муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.
REGNUM01:45
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Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
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Голубев набирает 65,6% голосов на выборах главы Ростовской области

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает на выборах главы региона 65,6% голосов после обработки 99,3% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает в понедельник телеканал "Россия-24".
ТАСС01:15
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Выборы в Липецкий горсовет: «У нас получился Советский Союз. Но только без коммунистов»

По данным GOROD48, сегодня на пресс-конференции председатель облизбиркома Юрий Алтухов, который уже назвал избирательную кампанию по муниципальным выборам в регионе «трогательной», возможно, объявит новый состав Липецкого горсовета.
Gorod4802:07

В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:19
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Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Интерфакс01:39