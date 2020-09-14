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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Россиянин, решившийся на ипотеку, по закону обязан застраховать залоговое имущество, то есть жилье, которое он приобретает. Однако нередко при оформлении жилищной ссуды со стороны банков наблюдаются злоупотребления со страховками.
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НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

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Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
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Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32
ФАН

Адвокат рассказал, как банк может обмануть клиента при оформлении ипотеки

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Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

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