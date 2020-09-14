Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.

С чего всё началось Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников Россиянин, решившийся на ипотеку, по закону обязан застраховать залоговое имущество, то есть жилье, которое он приобретает. Однако нередко при оформлении жилищной ссуды со стороны банков наблюдаются злоупотребления со страховками. РИА Новости 20:18