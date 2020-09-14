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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Эксперты рассказали россиянам о способах мошенничества со стороны банков к ипотечникам. Об этом сообщает РИА "Новости". Они отметили, что при оформлении ипотеки россиянин обязан застраховать покупаемое жилье, однако банки часто злоупотребляют со страховками.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

Россиянин, решившийся на ипотеку, по закону обязан застраховать залоговое имущество, то есть жилье, которое он приобретает. Однако нередко при оформлении жилищной ссуды со стороны банков наблюдаются злоупотребления со страховками.
РИА Новости20:18
Подробнее о событии
НТВ

Как избежать злоупотреблений банком при оформлении ипотеки

НТВ00:53
Московский Комсомолец

Эксперты предостерегли россиян от уловок банков по ипотекам

Московский Комсомолец23:32
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как российские банки пытаются «нагреться» на страховках при ипотеке

ПРАЙМ20:16
Газета.Ru

Эксперты раскрыли способы обмана ипотечников банками

Газета.Ru22:41
ФАН

Адвокат рассказал, как банк может обмануть клиента при оформлении ипотеки

ФАН22:21
РИА Новости

Эксперты рассказали, как банки обманывают ипотечников

РИА Новости20:18
Телеканал 360°

Россиянам объяснили, как избежать обмана при страховании ипотеки

Телеканал 360°22:46

В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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