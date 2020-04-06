Коронавирус
REGNUMЦены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Футболисты «Локомотива» отказались идти на сокращение зарплаты
Футболисты московского «Локомотива» отказались сокращать себе зарплату на 40%, об этом сообщил телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Наука
Новый способ борьбы с облысением открыли ученые из Японии
Тест проводился в течение года и также включал группу субъектов, которым для сравнения вводили инъекции плацебо Исследователи-медики в Японии разработали новую технику, которая помогает изменить облысение путем трансплантации собственных волосковых клеток пациента непосредственно в кожу головы, чтобы стимулировать новый рост.
Футбол
Тиаго Силва заинтересован в возвращении в «Милан»
35-летний бразилец заинтересован в возвращении в миланский клуб, за который он выступал с 2009 по 2012 год.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, в США стоимость лечения от коронавируса будет колебаться от 42 486 долларов до 74 310 долларов.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Происшествия
У изолированных в обсерваторе в Шелехове не выявлено коронавируса
У прилетевших из Тайланда россиян, изолированных в обсерваторе в Шелехове, не выявили коронавирусной инфекции.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Энергетика
Участие США в переговорах по ОПЕК+ назвали ключевым
Участие США в переговорах в рамках сделки ОПЕК+ назвали ключевым наряду с Саудовской Аравией и Россией.
Здоровье
Директор Склифосовского рассказал о состоянии главврача Коммунарки
44-летний главврач Коммунарки рассказал о заражении коронавирусом 31 марта.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Общество
Гурулев заявил, что режим изоляции в Забайкалье продлят после 6 апреля
Вынужденные каникулы, которые введены в связи с угрозой распространения коронавируса в Забайкалье, продолжатся после 6 апреля еще, как минимум на неделю.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости.
Экономика
Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами
Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
В России выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределены по 14 регионам.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Футбол
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.