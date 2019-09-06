Финансы

Вести.RuВести.RuЭксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками

"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
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