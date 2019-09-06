Финансы
Свойкировский.рфЦентробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет
6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года. Снижение произошло уже в третий раз за год.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости 03:49
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Технологии
Неизвестный кошелёк Bitcoin был пополнен на сумму свыше 1 млрд долларов
С 15 адресов на один неизвестный кошелёк было переведено 94 504 Bitcoin, что соответствует сумме в более чем 1 млрд долларов, и это 0,5% всех криптомонет в обращении.
iXBT.com 03:57
Кино
Трейлер документального фильма о самом страшном клоуне появился в Сети
VSE42.RU вчера в 19:41
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Фигурант дела о сбитом MH17 отказался от сделки со следствием
Вернувшийся в субботу с Украины в Россию в рамках обмена арестованными Владимир Цемах, который является фигурантом дела о сбитом в 2014 году в Донецке «Боинге», отказался сотрудничать со следствием.
Ридус вчера в 10:45
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК 07 сентября в 15:48
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Игры
Обзоры Borderlands 3 до релиза опубликуют только американские издания
Напоминаем, Borderlands 3 сильно выросла в масштабах по сравнению с предыдущими играми серии.
Gmbox.ru 03:10
Автоспорт
Даниил Квят мог набрать хорошие очки, но сошел из-за двигателя
Пилоты «Торо Россо» давно не могут преодолеть второй сегмент, зато показывают хороший темп в гонке.
News102.ru вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Политика
Квициниа потребовал новых выборов президента Абхазии
Московский Комсомолец 03:51
Происшествия
Пожилая француженка в Британии покончила с собой из-за Brexit
76-летняя француженка Франс Мари-Луиза Дэвис, которая больше 50 лет жила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за волнений по поводу выхода страны из Евросоюза, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС вчера в 11:22
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Футбол
ФК «Ростов» победил сборную Сирии в матче мира
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Москомстройинвест: Эксперты подтвердили возможность достройки ЖК «Академ-Палас»
Эксперты проверили состояние ЖК «Академ-Палас» и подтвердили возможность его достройки.
Агентство Москва 02:03
Политика
На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07% голосов после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
РИА Новости вчера в 23:41
Экономика
Российский уголь адаптируется к Украине
В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.
REGNUM 03:38