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Эксперты рассказали, что евро и доллары лучше конвертировать или вложить в активы

Текущая экономическая ситуация делает доллар и евро не самым надежным инвестиционным инструментом.
ФАН
Просто держать валюту на своем банковском счете или в виде наличных дома с учетом высоких темпов инфляции в мире не очень эффективно, будь то доллары, евро или юани, обращает внимание Джиоев.
РИА Новости
"Тем не менее держать все накопления в наличности не стоит; наличные деньги также теряют покупательную способность из-за инфляции", - говорит эксперт, отмечая, что наличность имеет смысл держать для покрытия текущих расходов, например поездки за рубеж.
РИА Новости
"Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.
РИА Новости

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