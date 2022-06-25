"Тем не менее держать все накопления в наличности не стоит; наличные деньги также теряют покупательную способность из-за инфляции", - говорит эксперт, отмечая, что наличность имеет смысл держать для покрытия текущих расходов, например поездки за рубеж.
"Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.
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