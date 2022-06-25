"Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.