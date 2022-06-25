Будьте в Плюсе

Эксперты рассказали, что евро и доллары лучше конвертировать или вложить в активы

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев также говорит о токсичности вкладов в долларах и евро для российского инвестора.
РИА Новости
В первую очередь имеющуюся "токсичную" валюту можно обменять через рубль на альтернативные валюты.
РИА Новости
Просто держать валюту на своем банковском счете или в виде наличных дома с учетом высоких темпов инфляции в мире не очень эффективно, будь то доллары, евро или юани, обращает внимание Джиоев.
РИА Новости
"Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Аналитики объяснили, что делать с «токсичными» долларами и евро
Экономика сегодня04:51
Эксперты рассказали, что евро и доллары лучше конвертировать или вложить в активы
РИА Новости01:35
Самое цитируемое
Россиянам объяснили, что делать с «токсичными» долларами и евро
РЕН ТВ04:37
Россиянам объяснили, что делать с «токсичной» валютой
ФАН04:21
Эксперты заявили, что евро и доллары лучше обменять или вложить в активы
News.ru03:02
РИА Новости: гражданам РФ лучше конвертировать евро и доллары или вложить в активы
Solenka.info02:35
Эксперты рассказали, что делать с «токсичными» долларами и евро
Московский Комсомолец01:53

Интересное

Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики

Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РБК06:18

Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане и Словакии

Владимир Зеленский своим указом уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии.
РИА Новости07:33

Express: Британия может объявить войну России в случае казни наемников в ДНР

Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Газета.Ru22:46

Asia Times: НАТО и США столкнулись с двумя большими угрозами из-за ситуации на Украине

Ситуацию вокруг НАТО и США оценил аналитик Стивен Брайен.
Газета.Ru08:52

Российский режиссер и актер Никита Михалков осудил действия Филиппа Киркорова

Российский режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" раскритиковал поведение эстрадного певца Филиппа Киркорова и других звезд РФ.
Yakutsk.ru02:43

В Норвегии уровень террористической угрозы подняли до чрезвычайного после стрельбы в Осло

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) приняла решение о поднятии уровня террористической угрозы до "чрезвычайного" после стрельбы в гей-клубе в Осло, заявил глава PST Роджер Берг.
РИА Новости08:42

Силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск

Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области, бои ведутся в черте города.
РБК08:36

Минобороны России опубликовало кадры поражения артиллерийского взвода ВСУ

Минобороны Росси показало на видео момент уничтожения артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru09:11

Глава разведки Украины Буданов заявил, что в августе произойдет переломный момент в СВО

В августе 2022 года произойдет переломный момент в специальной военной операции России на Украине (СВО), анонсировал в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Lenta.ru08:32

Президент Сербии Вучич заявил, что часть ЕС находится в состоянии войны с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ряд стран Европейского союза находятся в состоянии войны с Россией.
Газета.Ru07:44