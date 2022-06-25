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Эксперты рассказали, что евро и доллары лучше конвертировать или вложить в активы

Просто держать валюту на своем банковском счете или в виде наличных дома с учетом высоких темпов инфляции в мире не очень эффективно, будь то доллары, евро или юани, обращает внимание Джиоев.
РИА Новости
В первую очередь имеющуюся "токсичную" валюту можно обменять через рубль на альтернативные валюты.
РИА Новости
"Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов", - добавляет Джиоев.
РИА Новости
"Пока рассчитывать на ослабление рубля не приходится: профицит торгового баланса по-прежнему создает переизбыток валюты на рынке", - заключает Джиоев.
Finam.Ru

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