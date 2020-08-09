Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.