В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.