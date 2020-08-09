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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, что интересует покупателей зарубежной недвижимости

Покупателей зарубежной недвижимости теперь интересует не столько вид, сколько наличие террасы или большой придомовой территории для прогулок на карантине.В источнике

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
РИА Новости05:24
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Голландские СМИ подтвердили вину Украины в крушении MH17

Независимые журналисты из издания Bonanza Media опубликовали слова полковника Вооружённых сил Украины, которые могут свидетельствовать о причастности Киева к крушению малайзийского авиалайнера в Донбассе летом 2014 года.
Деловое.ТВ08:00
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru7 августа в 04:32
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Стикер, который зарядит смартфон

Молодые ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ решить проблему беспроводной зарядки смартфонов – они разработали солнечные батареи, которые способны поглощать даже тусклый рассеянный свет от офисных ламп.
Научная Россия7 августа в 14:00

Конаныхин объяснил, чем грозит человеку колонизация Марса

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
ПолитРоссия05:00