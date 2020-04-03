Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила, что во втором квартале текущего года можно ожидать снижение ВВП на 6%, а по итогам всего года — на 1%. 2 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса по стране и объявил, что было принято решение «продлить нерабочие дни по 30 апреля включительно с сохранением работникам зарплаты».

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