Коронавирус

Live24Live24Экономическую ситуацию в России к концу выходных оценили эксперты

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова отметила, что во втором квартале текущего года можно ожидать снижение ВВП на 6%, а по итогам всего года — на 1%. 2 апреля президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса по стране и объявил, что было принято решение «продлить нерабочие дни по 30 апреля включительно с сохранением работникам зарплаты».
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Эксперты оценили потери экономики от нерабочего апреля

Шанс (г. Абакан)вчера в 22:41

Экономическую ситуацию в России к концу выходных оценили эксперты

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Эксперты оценили возможные экономические потери за пять недель выходных

ИА Красная Весна02:00

Эксперты рассказали, сколько потеряет экономика РФ из-за вынужденных выходных

Накануне.Ruвчера в 19:31

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

РБКвчера в 15:14
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Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем сферам, которые хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 19 апреля

Режим самоизоляции Челябинской области будет продлён до 19 апреля.
МедиаЗавод 01:52
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 01 апреля в 06:53
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии

Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
РБК Уфа 00:52
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Политика

Минобороны Казахстана опровергло слухи о мобилизации военнообязанных

Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев опроверг слухи, что объявленные президентом страны специальные военные сборы военнообязанных являются мобилизацией.
РИА Новости 02:07
Общество

Московским водителям объяснили правила поездок во время самоизоляции

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил водителям столицы о правах и обязанностях полицейских в условиях самоизоляции и праве автолюбителей на передвижение по городу.
Известия 02:33
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
REGNUM 02:27
Футбол

Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату 10 млн евро в год

Тер Штеген заинтересован в том, чтобы продлить соглашение. Каталонцы же готовы предложить зарплату 6,5 млн евро за сезон до 2025 года.
Soccer.ru 02:07
Гаджеты

Обнародованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

На просторах мировой «паутины» появились новые данные очередного бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020.
OAnews 00:38
Политика

В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса

В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Газета.Ru 01:55
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Футбол

Сезон в Серии А могут возобновить 24 мая, если эпидемия пойдет на спад

По данным Adnkronos, пока речь идет про 24 или 31 мая. При таком раскладе клубы должны возобновить тренировки не позднее 3 мая.
Sports.ru вчера в 16:18
Политика

Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Что происходит вчера в 05:10
Энергетика

Brent и WTI слегка дешевеют после рекордного роста

Нефть бенч-марок сегодня дешевеет после максимального в истории дневного роста накануне.
Вестник Кавказа 01:50
Общество

«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете

В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Znak.com вчера в 22:45
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Инфорос 01 апреля в 08:41
Политика

Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

Закон, который наделяет правительство России правом вводить на территории страны режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в среду, 1 апреля, подписал глава государства Владимир Путин.
FlashNord 01 апреля в 12:34
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
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