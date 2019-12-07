Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

Порядка 40% новогодних корпоративов в России пройдут в ресторанах, отмечать праздник в офисе планируют 17% компаний, не собираются устраивать вечеринку по тем или иным причинам 18%, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы

Комиинформ13:02

Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить корпоративы

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Новый год к нам мчится: где и как белгородцы предпочитают проводить корпоративы

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Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат

РБК22:01

Исследование: 68% работодателей РФ проведут предновогодние корпоративы

Банки.ру06 декабря в 13:56

Меньше половины компаний проведут новогодний корпоратив в ресторане

Вечерняя Москва19:25

Эксперты рассказали, как компании в России будут проводить новогодние корпоративы

Народные новости22:53
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
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Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
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Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Музыка

Фадеев представил новых артистов своего лейбла

ФАН 06 декабря в 18:10
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Акция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита

Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате».
iReactor 10:02
Политика

Пролетит ли рояль Зеленского над Парижем: отвечают эксперты из Киева

Принесет ли встреча в Париже долгожданный мир в Донбасс, аналитическому порталу RuBaltic.Ru рассказали эксперты с Украины.
RuBaltic.Ru 00:50
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Экономика

Как инвесторы переболели Saudi Aramco

Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
Ведомости 16:22
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 17:53
Общество

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 13:24
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Политика

Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Известия 19:10
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru вчера в 14:42
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Российская газета 17:00
Политика

Украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провёл закрытое заседание в Киеве.
Life.ru вчера в 12:03
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
РБК 11:19
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вновь получила травму

Gazeta.SPb вчера в 14:48
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
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Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019»

Вести.Ru 22:26
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости 06 декабря в 08:25
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
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Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко

Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
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«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

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Характеристики Samsung Galaxy S10 Lite подтверждены бенчмарком

Как уже ранее сообщалось, удешевленный флагман Samsung Galaxy S10 Lite на некоторых рынках появится как Galaxy A91.
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