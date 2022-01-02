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Эксперты рассказали, как мошенники могут обманывать россиян в период новогодних праздников

По данным Банка России, в третьем квартале 2021 года мошенники похитили у граждан России 3,2 млрд руб.
РБК
Создавались мошеннические сайты по продаже елок и новогодних украшений, а также вывешивались поддельные объявления на сайтах объявлений, рассказал заместитель руководителя департамента CERT-GIB Ярослав Каргалев.
РБК
Мошенники создают сайт, предлагающий принять участие в новогодней акции, где необходимо угадать, в какой из «коробочек» находится заветный приз.
РБК
В праздничное время всегда появляются поддельные сайты с уникальными предложениями ходовых товаров и услуг по сильно заниженным ценам, говорит руководитель департамента кибербезопасности Альфа-банка Виталий Задорожный.
РБК

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Эксперты рассказали гражданам в РФ, как мошенники могут обманывать в период новогодних праздников
Ежедневные Новости Владивостока05:24
Югорчанам напомнили, как не стать жертвой мошенничества в новогодние праздники
ИА СИА-Пресс03:57
Эксперты рассказали, как мошенники могут обманывать россиян в период новогодних праздников
РБК02:40
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