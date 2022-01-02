Создавались мошеннические сайты по продаже елок и новогодних украшений, а также вывешивались поддельные объявления на сайтах объявлений, рассказал заместитель руководителя департамента CERT-GIB Ярослав Каргалев.
В праздничное время всегда появляются поддельные сайты с уникальными предложениями ходовых товаров и услуг по сильно заниженным ценам, говорит руководитель департамента кибербезопасности Альфа-банка Виталий Задорожный.
17 декабря на последнем заседании совета директоров в 2021 году ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) до 8,5% годовых - это должно дать стимул для роста доходности банковских вкладов.
Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», относящаяся к Черноморскому флоту Военно-морского флота (ВМФ) России, появилась в водах Средиземного моря и вызвала панику у командования Военно-морских сил (ВМС) США и НАТО.