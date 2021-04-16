Представители крупных российских туроператоров рассказали, как изменились цены на отдых на морских курортах России после ограничения авиасообщения с Турцией, сообщает АТОР. Некоторые российские СМИ пишут о "резком подорожании проживания в отелях в Краснодарском крае и Крыму".

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