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РИА Новости

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в России после закрытия Турции

Представители крупных российских туроператоров рассказали, как изменились цены на отдых на морских курортах России после ограничения авиасообщения с Турцией, сообщает АТОР. Некоторые российские СМИ пишут о "резком подорожании проживания в отелях в Краснодарском крае и Крыму".В источнике
РИА Новости
Readovka.ru
Москва 24
Znak.com
Countryscanner
Собеседник

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Эксперты рассказали, подорожал ли отдых в России после закрытия Турции

Москва 2404:07

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в России после закрытия Турции

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