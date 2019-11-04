Общество
РИА НовостиЭксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News. В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу.
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Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Политика
Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ
Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
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Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Политика
Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ
В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев
Армия и оружие
Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе
Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Политика
Аркадий Бабченко подтвердил, что покинул Украину
ЖКХ
В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ предложение о том, что россиянам нужно дать право не платить за не соответствующие нормам коммунальные услуги.
Футбол
Черчесов назвал минусы игроков-универсалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Единоборства
Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером
Общество
МЧС: на Петербург надвигается метель
В Петербург во вторник, 5 ноября, придет метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Космос
Кто наблюдает за нами из глубин космоса: мнение ученых
Еще в 1960 году стэнфордский радиофизик Рональд Брейсвелл впервые выдвинул идею о том, что «высшие галактические сообщества» могут рассеивать по всему космосу автономные межзвездные зонды как «гипотетические щупальца», позволяющие наблюдать, контролировать и, возможно, даже общаться с другими формами жизни, в том числе и на Земле.
Экономика
Российским пенсионерам советуют хранить сбережения не в рублях
Специалист советует людям на заслуженном отдыхе перевести большую часть накоплений в валюту, притом, доверить ее лучше проверенным и крупным финансовым компаниям.
Политика
В Крым прибыла делегация из Сирии
В Крым прибыла сирийская делегация во главе с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Садом.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.