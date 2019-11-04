Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News. В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу.
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Найдены способы похудеть без физических упражнений

Lenta.ru01:11

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

РИА Новости04:13

Ученые назвали 5 способов похудеть без физических упражнений

Московский Комсомолец04:30

Названы способы похудения без спорта

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Как избавиться от жира без физических упражнений

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Раскрыты пять простых способов похудеть без спорта

РЕН ТВ00:18

Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений

Российская газетавчера в 23:20
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