Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News. В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу.
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Найдены способы похудеть без физических упражнений

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СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений

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Известия02:13

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

РИА Новости04:13

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Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений

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