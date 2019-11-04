Общество
РИА НовостиЭксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News. В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Известия вчера в 22:45
Общество
Две акции «Русский марш» пройдут сегодня в столице
Эхо Москвы 03:31
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Общество
В России подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей
В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
RT на русском 05:09
Авто
В продаже появится Chevrolet Trailblazer, произведенный в Таиланде
Узбекистан импортировал из Таиланда партию автомобилей Chevrolet Trailblazer, сообщается на сайте компании.
Sputnik Узбекистан 01:49
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК вчера в 19:42
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
«Урал» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы
4 ноября в Екатеринбурге состоится матч 15-го тура РПЛ между «Уралом» и «Оренбургом».
Sport24.ru 04:42
Футбол
Семак рассказал, что хотел назвать дочь Барселоной
"В шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира", — написал он в Instagram Семак добавил, что за дочерью действительно закрепилось второе имя, ее зовут Варвара-Барселона.
РЕН ТВ 04:14
Общество
ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях
Социальная сеть ВКонтакте объявила, что проведет эксперимент по снижению агрессивности пользователей в комментариях.
Коммерсантъ 04:28
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Происшествия
Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04:24
Политика
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
РИА Новости 01:32
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad
Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании.
Ведомости 02:46
Единоборства
Нурмагомедов хочет узнать у Трампа, почему аннулирована виза его отца
Хабиб Нурмагомедов попросил главу UFC Дану Уайта узнать у президента США Дональда Трампа, почему Абдулманапу Нурмагомедову аннулировали визу в США.
РЕН ТВ 05:19
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 02 ноября в 11:33
Единоборства
Альварес откажется от чемпионского пояса WBO, которым владел Ковалев
Sportbox.RU вчера в 12:08
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня 02 ноября в 11:54
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru вчера в 21:13
Армия и оружие
В Литве стартовали масштабные военные учения НАТО
Международные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 - II («Железный волк - 2019 – II») начались в понедельник в Литве, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:25
Кино
«Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров»
Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксов в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусство и наук.
ТК Звезда 05:21