Общество
Lenta.ruНайдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации опубликовал портал Food.news. Для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких как мясо, птица, рыба.
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В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
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Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединённых сил Украины Владимир Кравченко заявил, что разведение сил в посёлке Петровское пройдёт 8 ноября.
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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Утюгов заявил, что его больше не интересуют Олимпийские игры.
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Уверен, что это все связано с последними политическими событиями в нашей стране.
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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что к травмированным ранее футболистам команды Малкому и Эмануэлю Маммане присоединился еще и вратарь Андрей Лунев.
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Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
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Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
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Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Московский Комсомолец вчера в 23:24
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Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
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Renault Samsung готовит шесть новых авто в 2020 году
Renault Samsung Motors заявил, что к 2020 году компания выпустит на внутреннем автомобильном рынке шесть новых моделей, например XM3, ZOE и рестайлинговый Capture.
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