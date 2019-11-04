Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News. В первую очередь необходимо добавить в рацион богатые белком продукты — мясо, птица, рыба, бобовые и тофу.
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Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

РИА Новости04:13

СМИ назвали шесть способов похудения без физических упражнений

RT на русском04:01

Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений

Российская газетавчера в 23:20

Названы способы похудения без спорта

Известия02:13

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Lenta.ru01:11

Раскрыты пять простых способов похудеть без спорта

РЕН ТВ00:18

Ученые назвали 5 способов похудеть без физических упражнений

Московский Комсомолец04:30
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Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

Газета.Ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии

Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Политика

AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана

Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
RT на русском 05:57
Кино

Вышел второй тизер сериала «Новый Папа»

Телеканал HBO показал второй тизер сериала «Новый Папа» с Джудом Лоу, который стал продолжением сериала «Молодой Папа».
iReactor 03:16
Кино

Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным

Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить долгожданное продолжение.
Дни.ру 01 ноября в 03:28
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия

Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся

Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.
Невские Новости 01:32
Экономика

Veon сократила выручку в России

На показатель мобильной выручки Veon в России продолжило влиять увеличение с начала 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также распространение безлимитных тарифов, поясняют в компании: «В то время как объемы данных продолжали сильно расти, рост доходов от них был медленнее, поскольку сохранялась ценовая конкуренция».
Коммерсантъ 02:41
Футбол

Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»

По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Политика

Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети

Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
News.ru вчера в 18:49
Происшествия

В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Политика

Депутат Рады Ирина Луценко написала заявление о сложении полномочий — СМИ

В пятницу, 1 ноября, депутатом Рады от фракции «Европейская солидарность» Ириной Луценко было подано заявление о сложении депутатских полномочий по состоянию здоровья.
REGNUM 00:48
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru вчера в 10:05
Общество

Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах

В стране активно развивается инфраструктура связи - свыше 85% россиян пользуются возможностями, связанными с мобильным интернетом, и около 70% взрослых граждан делают это ежедневно.
Российская газета вчера в 21:38
Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

ТАСС Спорт 00:00
Культура

Долг государству не вернули 24 кинокомпании

Ежегодно Фонд кино и Минкульт выделяют бешеные суммы на производство фильмов. Но вложения практически не окупаются.
ИнфоСМИ 02:58
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru вчера в 06:08
Культура

Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Манеже

Вместе с патриархом и президентом выставку посетили мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
ФедералПресс 06:50
Армия и оружие

В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста

Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.
Lenta.ru 02:53
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 вчера в 00:46
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
АМИТЕЛ 07:05
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