Здоровье
РИА НовостиЭксперты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа.
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с чего всё началось
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома.RT на русскомвчера в 23:00
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