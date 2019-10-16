В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома.

с чего всё началось

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа.

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Происшествия В Якутии депутата лишили полномочий за избиение полицейского лопатой Районного депутата из Якутии лишили полномочий за нападение с лопатой на полицейского, сообщает республиканская прокуратура.

Происшествия В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Гаджеты Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.

Происшествия Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.

Шоу-бизнес Агния Кузнецова впервые станет мамой Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Киберспорт Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.

Происшествия В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.

Политика Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Шоу-бизнес Елизавета Пескова намекнула на скорую свадьбу Елизавета Пескова поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Ее возлюбленному исполнился 31 год.

Здоровье Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала "Россия 24" губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.

Авто Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Политика У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.