Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. По словам специалистов, человеку необходимо есть пять-шесть раз в день, причем перерывы между приемами пищи не должны превышать три часа.
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с чего всё началось

Специалисты рассказали о правилах питания на работе

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома.
RT на русскомвчера в 23:00

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Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

РИА Новости03:27

Эксперты рассказали о правилах питания в офисе

Известия04:15

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Комсомольская правда05:09

Эксперты раскрыли секреты правильного питания на работе

Аргументы и Факты05:30

Россиянам рассказали, как правильно питаться на работе

Московский Комсомолецвчера в 23:58

Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе

Народные новостивчера в 23:28

Специалисты рассказали о правилах питания на работе

RT на русскомвчера в 23:00
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Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

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Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
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Происшествия

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Российская газета вчера в 15:05
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
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Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL

Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
UfacityNews.ru вчера в 16:04
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
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Агния Кузнецова впервые станет мамой

Сама же Агния Кузнецова не комментирует радостное событие.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Политика

Песков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

РИА Новости 05:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске

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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В Красноярске один из подозреваемых в смертельном избиении раскаялся

REGNUM 03:56
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ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

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Осознав, что мужчина скончался, женщина расчленила его тело и вывезла в пакетах на Канонерский остров.
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Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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Шоу-бизнес

Елизавета Пескова намекнула на скорую свадьбу

Елизавета Пескова поделилась, что у одного из главных мужчин в ее жизни день рождения. Ее возлюбленному исполнился 31 год.
RuNews24.ru 05:38
Здоровье

Лимаренко рассказал «России 24» про высокие зарплаты сахалинских врачей и другие прелести островной медицины

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Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
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Авто

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
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Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
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США не могут вывезти термоядерные бомбы из Турции

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У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

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ToDay News Ufa вчера в 14:40
Армия и оружие

В России пройдет масштабное учение стратегических ядерных сил

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Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»

Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
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