Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

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По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина - не менее 16 символов.