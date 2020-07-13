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РИА НовостиРИА Новости

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина - не менее 16 символов.В источнике
С чего всё началось

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

РИА Новости20:16

Эксперты дали рецепты создания надежного и запоминающегося пароля

РЕН ТВ20:44

Россиянам раскрыли секреты надежного пароля

Lenta.ru22:44

Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля

Ридус21:05

Эксперты назвали эффективные способы создать надежный пароль

Профиль21:56

Специалисты объяснили, как придумать и не забыть надежный пароль

Online47.ru20:47

Эксперты рассказали об эффективных способах создать и не забыть надежный пароль

ТК Звезда23:30
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На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфаксвчера в 11:51
5,2K
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В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Заманавчера в 10:55
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прибытии на полуостров первых эшелонов водопроводных труб, которые соединят по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.
Газета.Ru11 июля в 06:40
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Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новостивчера в 18:40
2,5K

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс00:00
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В Бурятии выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом

Из 35 новых случаев COVID-19: один человек прибыл из другого региона России, 18 больных были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Байкал-Daily21:28
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Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед

Что касается наказаний для нарушителей новой версии "закона о тишине", то им грозит предупреждение или штраф, который для граждан составит от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 20 тыс. рублей.
Взгляд-инфо11 июля в 02:14
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