Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
По словам главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова, идеальный пароль представляет собой комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв, а его длина - не менее 16 символов.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:16
Подробнее о событии