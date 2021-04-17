По словам специалистов, клиентам стоит внимательно изучать ссылки и приложения к договору, а также читать отзывы перед заключением договора с кредитной организацией. Согласно материалам ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего можно встретить в банковских офисах.

С чего всё началось Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. РИА Новости 03:15