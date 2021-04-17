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Газета.Ru

Эксперты рассказали, как россиянам избежать мисселинга в банке

По словам специалистов, клиентам стоит внимательно изучать ссылки и приложения к договору, а также читать отзывы перед заключением договора с кредитной организацией. Согласно материалам ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего можно встретить в банковских офисах.В источнике
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Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
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