Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru

Эксперты рассказали, как россиянам избежать мисселинга в банке

По словам специалистов, клиентам стоит внимательно изучать ссылки и приложения к договору, а также читать отзывы перед заключением договора с кредитной организацией. Согласно материалам ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего можно встретить в банковских офисах.В источнике
Рамблер
Live24
РИА Новости
Политика Сегодня
ФАН
ПРАЙМ
Народные новости
News.ru
Экономика сегодня
Центральная Служба Новостей
RuNews24.ru
С чего всё началось

Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.
РИА Новости03:15

Подробнее о событии

Не дай себя обмануть: как не стать жертвой мисселинга в банке

Рамблер05:14

Банковские эксперты сообщили россиянам, как не стать жертвой мисселинга

Экономика сегодня04:26

Россиян предостерегли от мисселинга в банках

Взгляд.ру04:17

Россиянам рассказали, как не оформить лишние услуги при посещении банка

ФАН03:58

Эксперты рассказали, как не стать жертвой обмана в банке

News.ru03:53

Эксперты рассказали, как россиянам избежать мисселинга в банке

Газета.Ru03:24

Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

РИА Новости03:15
Интересное

Рублёв впервые в карьере обыграл Надаля и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Для Рублёва же поединок с третьей ракеткой мира был важен не только как возможность сделать очередной шаг к итоговой победе, но и как шанс впервые в карьере обыграть маститого оппонента.
RT на русском18:47

Ростуризм: туристам из РФ вернут деньги за аннулированные путевки в Танзанию и Турцию

В Ростуризме сообщили, что туристы, которые планировали отправиться на отдых в Танзанию или Турцию смогут вернуть часть своих средств, в том случае если туры будут аннулированы.
Уфимские Заметки14 апреля в 10:50

В Москве против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ05:17