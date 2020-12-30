Цены на жилье в России, повысившиеся в 2020 году во многом благодаря льготной ипотеке на новостройки, в 2021 году продолжат расти, однако их динамика замедлится и не превысит 12%, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

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