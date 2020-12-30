Эксперты рассказали, как в 2021 году вырастут цены на жилье в России
Цены на жилье в России, повысившиеся в 2020 году во многом благодаря льготной ипотеке на новостройки, в 2021 году продолжат расти, однако их динамика замедлится и не превысит 12%, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.В источнике
Подробнее о событии
Стоимость аренды жилья в Ульяновске в 2021 году в среднем будет от 10 до 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты
Ульяновск онлайн28 декабря в 05:01
В России вырос спрос на жилье повышенной комфортности
Российский строительный комплекс28 декабря в 07:23