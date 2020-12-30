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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты рассказали, как в 2021 году вырастут цены на жилье в России

Цены на жилье в России, повысившиеся в 2020 году во многом благодаря льготной ипотеке на новостройки, в 2021 году продолжат расти, однако их динамика замедлится и не превысит 12%, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.В источнике
РИА Новости
URA.Ru
ПРАЙМ
АБН
Национальная служба новостей
Российский строительный комплекс
БН.ру
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Национальная служба новостей

Эксперты предрекли продолжение роста цен на жилье в 2021 году

Национальная служба новостей23:14
Ульяновск онлайн

Стоимость аренды жилья в Ульяновске в 2021 году в среднем будет от 10 до 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты

Ульяновск онлайн28 декабря в 05:01
РИА Новости

Эксперты рассказали, как в 2021 году вырастут цены на жилье в России

РИА Новости19:00
ТАСС

Эксперты рассказали, что рынок жилья в 2021 году вернется к равновесию цен и спроса

ТАССвчера в 06:28
БН.ру

В следующем году новостройки продолжат дорожать, хотя и не так быстро

БН.рувчера в 01:00
Российский строительный комплекс

В России вырос спрос на жилье повышенной комфортности

Российский строительный комплекс28 декабря в 07:23
URA.Ru

В 2021 году в России резко подорожает жилье

URA.Ru22:39

Ирина Апексимова назначена директором театра «Содружество актеров Таганки»

Директором театра "Содружество актеров Таганки" назначена Ирина Апексимова, которая с 2015 года возглавляет Московский государственный театр драмы и комедии на Таганке.
Российская газетавчера в 12:02