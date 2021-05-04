По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4, 7-5, 2 %, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем.

С чего всё началось Эксперты рассказали, какие компании могут выиграть от роста инфляции Ускорение инфляции, даже незначительное, будет способствовать росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортеров с существенной долей валютной выручки и банков, что позитивно может сказаться и на динамике стоимости акций этих эмитентов на бирже до конца года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости 00:07