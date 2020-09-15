Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
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Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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