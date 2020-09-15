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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьград10:34
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Service05:54
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблервчера в 14:24
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компания01:39
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ruвчера в 16:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2404:32
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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В Кремле сочли преждевременным прогнозирование «нормандского саммита»

В Москве считают преждевременным говорить о проведении очередной встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), так как парижские договоренности еще не выполнены.
Известия11:32

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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