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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компания01:39
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2404:32
ПРАЙМ

Эксперты назвали товары, которые подорожают в России осенью

ПРАЙМ02:48
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Service05:54
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ruвчера в 16:24
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблервчера в 14:24
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде
Известия05:30

Кремль попросил ЕС не политизировать тему «Северного потока 2»

Кремль категорически не согласен с заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающимися России, и призывает прекратить упоминать газопровод "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации.
Интерфакс06:30

Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гарантию безопасности для президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую ему пообещала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае если он добровольно уйдет в отставку.
Газета.Ru06:08
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