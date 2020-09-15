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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Service05:54
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07
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Эксперты назвали товары, которые подорожают в России осенью

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Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

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Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

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Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

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Газета.Ru17:31
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В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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