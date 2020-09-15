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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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ПРАЙМ

Эксперты назвали товары, которые подорожают в России осенью

ПРАЙМ02:48
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблервчера в 14:24
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компания01:39
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ruвчера в 16:24
МонаВиста

В России осенью подорожают продукты

МонаВиставчера в 15:46
АБН

Эксперты спрогнозировали, какие товары в России подорожают осенью

АБН02:06
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС22:45
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Советник индийского правительства по национальной безопасности Аджит Довал во вторник покинул встречу посланников государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
РИА Новости01:48