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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Service05:54
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблервчера в 14:24
ПРАЙМ

Эксперты назвали товары, которые подорожают в России осенью

ПРАЙМ02:48
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компания01:39
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ruвчера в 16:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2404:32
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07

На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
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Лукашенко попросил Путина о некоторых типах вооружений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи в России с президентом РФ Владимиром Путиным попросил последнего о "некоторых типах вооружений", передает в среду Sputnik Беларусь.
РИА Новости09:12
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Врач назвала пять симптомов редкой болезни у детей

Заведующая отделом научных проблем нефро-урологии и метаболических нарушений РАН, врач-нефролог Теа Маргиева перечислила пять симптомов, свидетельствующих о возможном наличии редкого заболевания у детей.
Общественная служба новостей09:00
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Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Суд Парижа признал виновным в пассивной и активной коррупции экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:23