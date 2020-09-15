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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
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Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьградвчера в 10:34
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компаниявчера в 01:39
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Serviceвчера в 05:54
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Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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