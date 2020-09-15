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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
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URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ruвчера в 16:24
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 2404:32
ПРАЙМ

Эксперты назвали товары, которые подорожают в России осенью

ПРАЙМ02:48
Компания

Россиян предупредили о скором росте цен на еду и автомобили

Компания01:39
Rambler News Service

Эксперты ожидают подорожания ряда продуктов осенью

Rambler News Service05:54
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблервчера в 14:24
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ruвчера в 13:07

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Ким Кардашьян заморозит аккаунты в Instagram и Facebook

Американская телеведущая и безнесвумен Ким Кардашьян заявила, что 16 сентября заблокирует свои аккаунты в Instagram и Facebook в рамках акции в поддержку кампании Stop Hate For Profit («Остановим ненависть ради прибыли»).
News.ru05:36
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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