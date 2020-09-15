Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Смотрите также
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
В России объявлены цены на Lada Granta Cross Quest
Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Убивший 77 человек террорист Андреас Брейвик попросил об УДО
LG представила новый смартфон Wing с двумя экранами
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года
Песков призвал не политизировать «Северный поток-2»
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Убитые в Ярославской области девочки были изнасилованы
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
Раскрыты пять важных изменений в ПДД
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
В России объявлены цены на Lada Granta Cross Quest
Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары. Во многом на эту тенденцию повлияло падение рубля, а также вызвавшие резкий спад урожая в ряде регионов страны плохие погодные условия.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ruвчера в 13:07
Подробнее о событии