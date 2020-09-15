Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

2 фото
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер14:24

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7413 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Игры

Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNews 13:50
Общество

Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.
Российская газета 11:47
60
Происшествия

Баржа повредила Крымский мост в Москве

Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался.
Вести.Ru 10:19
20
Хоккей

Бурдасов побил рекорд КХЛ, забив в шести стартовых играх сезона

Форвард СКА из Санкт-Петербурга Антон Бурдасов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги, отличившись в шести матчах подряд со старта сезона.
РИА Новости 13:58
Экономика

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости вчера в 17:13
59
Общество

Боярский потерял сознание во время медосмотра

Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 13:02
689
Транспорт

Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения

Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
621
Общество

Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы.
Общественная служба новостей 13:00
227
Гаджеты

Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

ПРАЙМ 13:17
202
Политика

Бахрейн и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем

В Вашингтоне утверждено соглашение о нормализации отношений Бахрейна и ОАЭ с Израилем.
Коммерсантъ 13:45
65
Происшествия

В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта

В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
Газета.Ru 10:02
1,2K
Космос

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Live24 вчера в 04:41
36
Футбол

Игорь Федотов: в матче с «Химками» арбитры работали в сторону «Урала»

Чемпионат 13:16
Политика

В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального

Согласно заключению врачей, проводивших повторную экспертизу, Навальный был отравлен ядом из группы запрещенных веществ "Новичок".
CT news 13:47
3,2K
Энергетика

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru вчера в 09:34
111
Политика

Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран

Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран.
Lenta.ru 14:38
6
Общество

В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике

Новый День 01:46
1,6K
Здоровье

В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч 08:54
35
Общество

В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году.
RT на русском 14:09
331
Политика

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
58
Хоккей

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Сергея Глушко

Певица Наташа Королева прокомментировала сообщения о возможной измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
iReactor вчера в 05:53
17
Хоккей

Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
Деловое.ТВ 07:23
Авто

В России впервые появится в продаже роскошный кроссовер Wey VV7

На просторах интернета появились шпионские снимки вседорожника Wey VV7.
Дни24 12:19
39
Политика

Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии

В Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
Взгляд.ру 14:32
2
Политика

Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным

Отдельно отмечается, что Сергей Лавров призвал немецкого коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации.
Российская газета 13:56
250
Политика

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 10:55
1,8K
Армия и оружие

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru 11:30
36
Общество

Доктор Мясников призвал Навального содействовать расследованию

Доктор Мясников призвал Навального согласиться на передачу России своей медицинской информации, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:05
859
Политика

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
3,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное