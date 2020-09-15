Экономика
Газета.RuЭксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
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Игры
Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях
Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNews 13:50
Общество
Минюст направил представления на адвокатов по делу Ефремова
Министерство юстиции РФ направило в две региональные палаты адвокатов представления на защитников, представлявших разные стороны в деле Михаила Ефремова.
Российская газета 11:47
Происшествия
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался.
Вести.Ru 10:19
Хоккей
Бурдасов побил рекорд КХЛ, забив в шести стартовых играх сезона
Форвард СКА из Санкт-Петербурга Антон Бурдасов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги, отличившись в шести матчах подряд со старта сезона.
РИА Новости 13:58
Экономика
Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
Банк России хочет исправить ситуацию – ведь такая обязанность возложена на банки в подавляющем большинстве стран мира – и поддерживает введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация, получив обращение потребителя, будет обязана в течение ограниченного времени рассмотреть его по существу и содержательно ответить.
Ведомости вчера в 17:13
Общество
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 13:02
Транспорт
Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения
Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД.
32CARS.ru вчера в 15:01
Общество
Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы.
Общественная служба новостей 13:00
Политика
Бахрейн и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем
В Вашингтоне утверждено соглашение о нормализации отношений Бахрейна и ОАЭ с Израилем.
Коммерсантъ 13:45
Происшествия
В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта
В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
Газета.Ru 10:02
Космос
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24 вчера в 04:41
Политика
В Германии озвучили результаты повторных анализов Навального
Согласно заключению врачей, проводивших повторную экспертизу, Навальный был отравлен ядом из группы запрещенных веществ "Новичок".
CT news 13:47
Энергетика
США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%
Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru вчера в 09:34
Политика
Путин обошел Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран
Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран.
Lenta.ru 14:38
Здоровье
В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках
Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч 08:54
Общество
В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году.
RT на русском 14:09
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
Хоккей
«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера
Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Сергея Глушко
Певица Наташа Королева прокомментировала сообщения о возможной измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
iReactor вчера в 05:53
Хоккей
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
Деловое.ТВ 07:23
Авто
В России впервые появится в продаже роскошный кроссовер Wey VV7
На просторах интернета появились шпионские снимки вседорожника Wey VV7.
Дни24 12:19
Политика
Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии
В Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
Взгляд.ру 14:32
Политика
Лавров призвал ФРГ отказаться от политизации ситуации с Навальным
Отдельно отмечается, что Сергей Лавров призвал немецкого коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации.
Российская газета 13:56
Политика
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 10:55
Армия и оружие
США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»
Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru 11:30
Общество
Доктор Мясников призвал Навального содействовать расследованию
Доктор Мясников призвал Навального согласиться на передачу России своей медицинской информации, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:05
Политика
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16