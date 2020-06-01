Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперты рассказали, когда доллар снова подорожает

Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
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Валютный рынок с 1 по 5 июня: как изменится курс рубля на этой неделе

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Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
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Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет

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Политика

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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина

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Роспотребнадзор рассказал о мошенничестве на фоне пандемии коронавируса и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.
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Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце

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