В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.

С чего всё началось Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей Российский авторынок в 2021 году должен вырасти относительно 2020-го, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали опрошенные "РГ" эксперты. Российская газета вчера в 06:10