Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
ФедералПресс
ФАН
32CARS.ru
FBM.ru
CarsWeek.ru
Российская газета
ToDay News Ufa
iReactor
ПРАЙМ
Народные новости
С чего всё началось
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российский авторынок в 2021 году должен вырасти относительно 2020-го, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали опрошенные "РГ" эксперты.
Российская газетавчера в 06:10
Подробнее о событии
Народные новости

Российскому авторынку предсказали нормализацию поставок в 2021 году

Народные новости01:29
32CARS.ru

Эксперты рассказали, когда в РФ закончится дефицит автомобилей

32CARS.ruвчера в 07:06
ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз, когда в России закончится дефицит автомобилей

ПРАЙМ22:15
News.ru

Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

News.ruвчера в 09:59
CarsWeek.ru

Стало известно, когда в России закончится дефицит автомобилей

CarsWeek.ruвчера в 07:27
ФАН

Автоэксперты назвали сроки окончания дефицита машин на рынке в России

ФАН01:27
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российская газетавчера в 06:10

Годовалый сын Бориса Грачевского Филипп после смерти отца остался с няней, а не с матерью

Младший сын прославленного режиссера Филипп, которому 8 апреля 2021 года исполнится 1 год, вынужденно находится с няней после смерти своего отца Бориса Грачевского, который умер 14 января 2021 года от осложнений коронавирусной инфекции.
Годовалый сын Бориса Грачевского Филипп после смерти отца остался с няней, а не с матерью
Topdaynews.ruвчера в 08:23

Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза

Обновлено в 16:40 Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза Германии — крупнейшей и самой влиятельной партии в стране.
Армин Лашет избран новым лидером Христианско-демократического союза
BFM.ruвчера в 06:17

«Газпром» сохранил долю на рынке газа Европы в 2020 году

Доля «Газпрома» на рынке газа Европы в 2020 году сохранилась на уровне около 33%, несмотря на волатильность из-за пандемии коронавируса, сообщила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Коммерсантъ14 января в 12:41

Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".
РИА Новости23:22

В Китае заявили, что новая вспышка коронавируса произошла из-за ослабления мер контроля

Вспышка коронавируса нового типа на севере и северо-востоке Китая, возникшая за последние несколько недель, вызвана ослабленными и недостаточно профессиональными мерами контроля за потоком импортных товаров и лицами, прибывающими из-за границы.
ТАССвчера в 02:38