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Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
ФедералПресс
32CARS.ru
CarsWeek.ru
Российская газета
ToDay News Ufa
ПРАЙМ
С чего всё началось
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российский авторынок в 2021 году должен вырасти относительно 2020-го, если не случится повторения локдауна, связанного с пандемией коронавируса. Такое мнение высказали опрошенные "РГ" эксперты.
Российская газетавчера в 06:10
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ToDay News Ufa

Эксперты рассказали, когда закончится дефицит автомобилей в России

ToDay News Ufa23:09
ФедералПресс

Стало известно, когда на российском рынке закончится дефицит автомобилей

ФедералПресс22:39
ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз, когда в России закончится дефицит автомобилей

ПРАЙМ22:15
News.ru

Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

News.ruвчера в 09:59
CarsWeek.ru

Стало известно, когда в России закончится дефицит автомобилей

CarsWeek.ruвчера в 07:27
32CARS.ru

Эксперты рассказали, когда в РФ закончится дефицит автомобилей

32CARS.ruвчера в 07:06
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российская газетавчера в 06:10

Российский многоразовый ракетный двигатель сможет летать до 50 раз

Российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и будет работать на метане, сможет летать до 50 раз, следует из материалов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.
Российский многоразовый ракетный двигатель сможет летать до 50 раз
Известия22:51

В период пандемии в России снизилась выявляемость рака на ранних стадиях

Число выявляемых пациентов с I-II стадиями рака в период пандемии снизилось, по предварительным данным, примерно на 2%, заявил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна00:17

Онищенко оценил идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации от COVID-19 для представителей контактных профессий.
РБК00:52