Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
CarsWeek.ru
МедиаПоток
Тарантас Ньюс
ФедералПресс
32CARS.ru
FBM.ru
Topdaynews.ru
ПРАЙМ
ФАН
Экономика сегодня
АБН
Российская газета
Автоновости дня
ToDay News Ufa
iReactor
Народные новости
С чего всё началось
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится.
Российская газетавчера в 06:10
Подробнее о событии
Автоновости дня

В России дефицит автомобилей закончится в первом квартале 2021 года

Автоновости дня03:24
CarsWeek.ru

Стало известно, когда в России закончится дефицит автомобилей

CarsWeek.ruвчера в 07:27
ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз, когда в России закончится дефицит автомобилей

ПРАЙМ22:15
News.ru

Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

News.ruвчера в 09:59
ФАН

Автоэксперты назвали сроки окончания дефицита машин на рынке в России

ФАН01:27
32CARS.ru

Эксперты рассказали, когда в РФ закончится дефицит автомобилей

32CARS.ruвчера в 07:06
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российская газетавчера в 06:10

Украина намерена запустить скоростные поезда

Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена запустить сообщение между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой на поездах, которые развивают скорость до 300-350 км/ч, заявил глава компании Владимир Жмак.
Украина намерена запустить скоростные поезда
РИА Новости03:59

Разработчики Cyberpunk 2077 признались в том, что выпустили сырую игру

В своем анонимном интервью более чем 20 нынешних и бывших сотрудников CD Projekt говорят о том, что уже на первых обсуждениях игры в компании предпочли сосредоточиться на маркетинге в ущерб развитию, а нереалистичный график выпуска Cyberpunk 2077 привел к тому, что некоторые работали сверхурочно задолго до релиза.
iXBT.com03:41

Локдаун в ФРГ может стать прикрытием истинной угрозы «Северному потоку — 2»

Ранее немецкий депутат Вальдемар Гердт сообщил, что возможное продление локдауна в Германии может приостановить укладку труб "Северного потока — 2". Однако значимость российского газового проекта слишком высока, и этот факт не изменится из-за пандемии, прокомментировал эксперт слова депутата в беседе с изданием "ПолитРоссия".
Политика Сегоднявчера в 09:53

Глава СК РФ лично проконтролирует проверку статьи о вдове актёра Крючкова

Москва, 17 января 2021, 12:33 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично проконтролирует проверку информации о возможных противоправных действиях в отношении вдовы актёра Николая Крючкова.
REGNUM04:33