В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.

С чего всё началось Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится. Российская газета вчера в 06:10