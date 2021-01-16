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Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
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Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится.
Российская газетавчера в 06:10
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News.ru

Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

News.ruвчера в 09:59
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Автоэксперты назвали сроки окончания дефицита машин на рынке в России

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В России дефицит автомобилей закончится в первом квартале 2021 года

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Эксперты рассказали, когда в РФ закончится дефицит автомобилей

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Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российская газетавчера в 06:10

США наказали санкциями китайского инвестора украинского завода «Мотор Сич»

Стоит отметить, что в 2016 году Skyrizon заключила с украинским авиационным предприятием «Мотор Сич» кредитный договор на 100 миллионов долларов, благодаря которому китайские инвесторы получили контрольный пакет акций.
США наказали санкциями китайского инвестора украинского завода «Мотор Сич»
ПолитРоссия07:21