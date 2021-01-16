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Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
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Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится.
Российская газетавчера в 06:10
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В России дефицит автомобилей закончится в первом квартале 2021 года

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Первый Севастопольский14 января в 16:15