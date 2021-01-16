Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Российская газета
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В случае, если не будет введен полный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, то в 2021 году на автомобильном рынке может даже наблюдаться небольшой рост на 3-7% относительно 2020 года, однако в первом и начале второго квартала будет фиксироваться падение.В источнике
CarsWeek.ru
ФедералПресс
32CARS.ru
FBM.ru
ПРАЙМ
ФАН
АБН
Российская газета
Автоновости дня
ToDay News Ufa
iReactor
Народные новости
С чего всё началось
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

В первом квартале 2021 года дефицит некоторых моделей автомобилей сохранится.
Российская газетавчера в 06:10
Подробнее о событии
Автоновости дня

В России дефицит автомобилей закончится в первом квартале 2021 года

Автоновости дня03:24
ФАН

Автоэксперты назвали сроки окончания дефицита машин на рынке в России

ФАН01:27
Российская газета

Эксперты рассказали, когда в России закончится дефицит автомобилей

Российская газетавчера в 06:10
News.ru

Эксперты: в 2021 году в автосалонах будет скудный выбор дорогих авто

News.ruвчера в 09:59
CarsWeek.ru

Стало известно, когда в России закончится дефицит автомобилей

CarsWeek.ruвчера в 07:27
32CARS.ru

Эксперты рассказали, когда в РФ закончится дефицит автомобилей

32CARS.ruвчера в 07:06
ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз, когда в России закончится дефицит автомобилей

ПРАЙМ22:15

В Ростовской области 394 новых случая коронавируса COVID-19 выявили за сутки

В Ростовской области на воскресенье, 17 января выявили еще 394 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки — общее число инфицированных в регионе достигло 58 315 жителей, сообщили в пресс-службе правительства Донского региона.
Kursk.com03:55