Экономика
ProUfu.ruЭксперты рассказали, кому не дадут ипотеку в 2020 году
Специалисты объясняют это тем, что зарплаты данных категорий потенциальных заемщиков на период самоизоляции с высокой вероятностью сохранились и останутся примерно на докризисном уровне после пандемии коронавируса.
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
Газета.Ru 04:46
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
Энергетика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США
Спецслужбы предупреждают власти о необходимости потенциальной готовности к наихудшему сценарию, в том числе к силовому столкновению с США.
ToDay News Ufa 05:23
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В России от коронавируса умерли трое журналистов
Сегодня, 5 мая, стало известно, что в России от коронавируса умерли трое журналистов.
БрянскToday 06:52
Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы
RT на русском 03:19
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск вчера в 20:38
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина
KM.ru вчера в 07:32
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Происшествия
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
РИА Новости 06:27
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10