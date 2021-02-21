Эксперты перечислили сценарии, по которым будет развиваться Украина после отказа сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщает издание «Апостроф». По мнению инвестиционного банкира и финансового аналитика Сергея Фурсы, у Украины имеется запас прочности до лета.

С чего всё началось Раскрыт худший сценарий для Украины Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. РИА Новости 07:05