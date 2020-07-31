Финансы
Телеканал 360°Названы риски для рубля в августе
В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным. Но вряд ли они реализуются, и курсы основных резервных валют от текущих уровней значительно не отойдут. Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» эксперты.
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Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
SpeedMe вчера в 08:12
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
Кино
Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли
Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».
АБН вчера в 17:58
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»
Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
Футбол
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино
На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Игры
CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077
Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:19
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Инфорос вчера в 14:00
Гаджеты
Huawei представила умные часы Watch 4X с NFC и двумя камерами
iXBT.com вчера в 21:04
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Xiaomi представила новый смартфон Redmi 9 в России в двух конфигурациях по цене от 11 990 рублей.
Astera вчера в 13:24
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
ТАСС 00:59
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета вчера в 03:04
Футбол
Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»
Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
CT news вчера в 14:26
Фигурное катание
Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка Александра Трусова сообщила причину своего ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
CT news вчера в 14:37
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18