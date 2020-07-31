Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Названы риски для рубля в августе

В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным. Но вряд ли они реализуются, и курсы основных резервных валют от текущих уровней значительно не отойдут. Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» эксперты.
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Названы риски для рубля в августе

Телеканал 360°вчера в 22:20

Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

РИА Новостивчера в 20:15
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Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Футбол

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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Игры

CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077

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За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
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Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Инфорос вчера в 14:00
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Гаджеты

Huawei представила умные часы Watch 4X с NFC и двумя камерами

iXBT.com вчера в 21:04
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Гаджеты

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Культура

Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе

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CT news вчера в 04:04
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Финансы

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Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
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Происшествия

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Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
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Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
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Футбол

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Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
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По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
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