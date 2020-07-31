В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным. Но вряд ли они реализуются, и курсы основных резервных валют от текущих уровней значительно не отойдут. Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Названы риски для рубля в августе

Кино Ди Каприо выступит продюсером экранизации романа Олдоса Хаксли Актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала по роману Олдоса Хаксли «Остров».

Экономика Лекарства в России подорожали на 8–24% За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». 3

Футбол Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.

Авто Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате». 4

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка» Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера. 1

Футбол В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.

Игры CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077 Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.

Политика Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия. 815

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,4K

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 87

Общество В Томской области продлили режим самоизоляции Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации. 21

Футбол Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла» Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.

Фигурное катание Трусова объяснила переход из группы Тутберидзе к Плющенко Фигуристка Александра Трусова сообщила причину своего ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.