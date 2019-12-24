Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций. По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».

Политика Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента "Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.

Политика Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.

Политика Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17 «Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».

Политика Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.

Происшествия Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений "Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Кино Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».

Транспорт Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Космос Телескоп Hubble cнял необычную галактику В созвездии Mensa телескоп Hubble снял так называемую «летающую тарелку» – спиральную галактику IC 2051.

Общество В Кремле рассказали о поддержке производства интернет-контента «На поддержку отечественных компаний, креативных людей, которые создают контент в интернете впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование», — отметил представитель Кремля.