Экономика
Lenta.ruЭксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций. По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».
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Политика
Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Армия и оружие
Посольство ответило на слова Джонсона о российских самолетах
Джонсон накануне своего визита 21 декабря в Эстонию сообщил, что британские военно-воздушные силы, совершив 21 вылет, перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над Эстонией.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Авто
В России отзовут почти 80 тыс. кроссоверов Renault Kaptur
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Политика
Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину
Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Политика
Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
Транспорт
Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов
Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Авто
Лифтбек Lada Granta получил версию Standart
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Здоровье
Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца
Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Космос
Телескоп Hubble cнял необычную галактику
В созвездии Mensa телескоп Hubble снял так называемую «летающую тарелку» – спиральную галактику IC 2051.
Общество
В Кремле рассказали о поддержке производства интернет-контента
«На поддержку отечественных компаний, креативных людей, которые создают контент в интернете впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование», — отметил представитель Кремля.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Авто
В России на авторынке стартовали новогодние распродажи
В России автосалоны объявили о рождественских и новогодних распродажах.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.